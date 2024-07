Motorola Moto G84 5G con 12/256GB a soli 199€ su eBay: offerta PAZZESCA!

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone con prestazioni elevate e un prezzo accessibile, eBay ha una proposta imperdibile per te. Lo smartphone Motorola Moto G84 5G, dotato di ben 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, è ora disponibile a soli 199,90 euro, rispetto al prezzo originale di 219,90 euro. Questa offerta rappresenta un’opportunità unica per acquistare un dispositivo dalle caratteristiche avanzate senza dover spendere una fortuna.

Motorola Moto G84 è uno smartphone Android avanzato e completo sotto tutti i punti di vista con alcune eccellenze. Dispone di un grande display da 6.5 pollici con una risoluzione di 2400×1080 pixel. Le funzionalità offerte da questo Motorola Moto G84 sono veramente tante e all’avanguardia. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente.

Questo Motorola Moto G84 è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 50 megapixel che permette al Motorola Moto G84 di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in alta definizione alla risoluzione di 1920×1080 pixel. Lo spessore di 7.6mm è veramente contenuto e rende questo Motorola Moto G84 ancora più spettacolare.

L’ offerta di eBay sul Motorola Moto G84 5G è una straordinaria occasione per chi desidera uno smartphone potente, con un’ampia memoria e caratteristiche avanzate, ad un prezzo competitivo. Approfittare di questo sconto e acquistare il Moto G84 5Gsignifica ottenere un dispositivo di alta qualità che soddisferà le tue esigenze quotidiane e professionali. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: visita subito eBay e aggiungi il Motorola Moto G84 5G al tuo carrello affidandoti anche a un venditore super affidabile come testimoniato dal 100% di feedback positivi.