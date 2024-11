Motorola Moto G84 5G da 12GB RAM e 256GB ROM: economico e di qualità

Hai deciso di acquistare uno smartphone di buon livello ma vuoi spendere veramente poco? Dopo aver valutato diverse opzioni non sei ancora convinto su quale sia il migliore? Allora lascia che ti dia una mano segnalandoti questa fantastica promozione. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello Motorola Moto G84 5G a soli 179,90 euro, invece che 219,90 euro. Per averlo a questa cifra inserisci il codice promozionale PSPROTT24 al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso del 14% sul prezzo originale, già applicato, e di un ulteriore sconto di 10 euro da applicare al momento dell’acquisto. Avrai così un risparmio totale di 40 euro.

Motorola Moto G84 5G a questo prezzo è da prendere subito

Non c’è che dire, a un prezzo del genere Motorola Moto G84 5G è sicuramente uno dei migliori smartphone di fascia bassa che puoi acquistare oggi. Non pensare però che di fascia bassa voglia dire scarso. Siamo di fronte a un ottimo dispositivo che monta il potente processore Snapdragon 695 con a supporto la bellezza di 12 GB di RAM.

Gode di una memoria interna da ben 256 GB che risulta praticamente inesauribile. Possiede una super batteria da 5000 mAh con ricarica rapida e ha la tecnologia 5G per navigare velocemente su Internet. È dotato di un bellissimo display p-OLED da 6,5 pollici con risoluzione di 2400 x 1800 p in grado di regalare una visione ottimale. E possiede anche una straordinaria fotocamera con sensore principale da 50 MP per scatti memorabili senza sforzo.

Insomma una vera bomba che oggi ti porti a casa a un prezzo decisamente più basso. Quindi non aspettare che sia troppo tardi e lo sconto sparisca. Vai subito su eBay e acquista il tuo Motorola Moto G84 5G a soli 179,90 euro, invece che 219,90 euro. Ricordati che per averlo a questa cifra devi inserire il codice promozionale PSPROTT24 al momento del pagamento. Ordinalo ora e lo riceverai comodamente a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.