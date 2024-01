Motorola moto g84 5G: 120Hz, 5000mAh e Dual SIM a soli 213,99€

Motorola moto g84 5G è lo smartphone perfetto se stai cercando un dispositivo di qualità senza spendere le cifre esagerate di un top gamma. E in ogni caso, acquistandolo a soli 213,99 euro invece di 299,99, non ti deluderà: anzi resterai sorpreso per la qualità che avrai tra le tue mani a fronte di un prezzo così contenuto.

Motorola moto g84 5G in offerta: la scheda tecnica

Il punto di forza di questo smartphone è la sua fotocamera Ultra Pixel da 50 MP, con stabilizzazione ottica dell’immagine. Scatta foto più nitide anche in condizioni di scarsa luminosità e registra video più fluidi grazie al sistema di fotocamere all’avanguardia.

L’esperienza visiva è resa ancora più coinvolgente dallo schermo pOLED da 6.5 pollici cinematografico. Vivrai l’intrattenimento in prima persona grazie all’elevato contrasto e alla ricca gamma di colori realistici. Il design dello smartphone è studiato per offrirti un’esperienza visiva unica ed emozionante.

L’audio è un altro punto di forza del Motorola moto G84 5G. Con Dolby Atmos, Audio spaziale Motorola, audio in alta risoluzione e altoparlanti stereo, coglierai ogni sfumatura e dettaglio sonoro. L’esperienza audio multidimensionale ti immergerà completamente nella tua musica, nei tuoi film e nei tuoi giochi preferiti.

Per quanto riguarda le prestazioni, il Motorola moto G84 5G è dotato di tecnologia 5G avanzata, grazie al potente processore Snapdragon 695 con frequenze fino a 2.2 GHz. Sfrutta al massimo la velocità della connessione 5G per navigare, giocare e lavorare con estrema fluidità.

Non dimentichiamoci della batteria da 5000 mAh, supportata dalla ricarica TurboPower 30W. Avrai ore di autonomia in pochi minuti di ricarica, permettendoti di lavorare e giocare in libertà senza preoccuparti di rimanere a corto di energia.

Questa offerta è un’opportunità unica per portare a casa un dispositivo che unisce prestazioni eccellenti, una fotocamera avanzata e un’esperienza multimediale coinvolgente. Non lasciarti sfuggire il Motorola moto G84 5G a soli 213,99 euro su Amazon. Rendilo tuo ora e scopri un nuovo modo di vivere la connettività.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.