Motorola Moto G84 5G (12/256 GB) cala al minimo storico: è il low cost da prendere

Il Motorola Moto G84 5G si conferma, sempre di più, la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un buon smartphone da meno di 200 euro. Con l’offerta eBay in corso in questo momento e il codice sconto SMARTNOV24, infatti, è ora possibile acquistare il G84 al prezzo scontato di 180 euro. Il prezzo rappresenta il nuovo minimo storico per lo smartphone.

Lo smartphone viene proposto nella versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate, selezionando PayPal oppure Klarna come metodo di pagamento. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Moto G84 5G: un vero best buy per la fascia bassa

Il Motorola Moto G84 5G ha una scheda tecnica che include un display OLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 695 che garantisce la connettività 5G.

Ci sono, inoltre, 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 W. Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore e il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto SMARTNOV24 è ora possibile acquistare il Motorola Moto G84 con un prezzo scontato di 180 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare uno smartphone veloce, con tanta memoria e una scheda tecnica completa andando a ridurre la spesa anche senza rinunciare alla possibilità di utilizzare il 5G. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.