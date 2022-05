Motorola Moto G82: svelato il suo design completo (FOTO)

Secondo quanto si legge online, sono appena emersi in rete i rendering 3D del nuovo midrange di casa Motorola, il Moto G82 5G. Scopriamo anche le sue specifiche tecniche. Pare anche che il debutto di questo device sia alle porte.

Sappiamo che lo smartphone dovrebbe arrivare in moltissimi mercati; per esempio, è stato trovato all’interno del portale per la certificazione TENAA e adesso, grazie ad un report di 91mobiles emerso sul web grazie al tipster Evan Blass, scopriamo le specifiche tecniche ufficiali e il design del telefono. Sembra che possa diventare ufficiale nelle prossime settimane.

Motorola Moto G82 5G: facciamo il punto

Partiamo dal design del dispositivo; questo gadget dovrebbe avere un’estetica simile a quella degli ultimi mediogamma dell’OEM della casa alata, Edge 30 compreso. Potrebbe presentare uno schermo con selfiecam sul pannello e una back cover lucida con un comparto fotografico composto da tre sensori e da un flash LED. Sul frame laterale poi, si trova un pulsante per l’accensione e lo spegnimento del device.

Il nome in codice di Moto G82 5G è Rhode 5G+ e ha uno schermo pOLED da 6,55″ con risoluzione FullHD+, refresh rate da 120 Hz e 402 PPI. Il rapporto schermo-corpo è dell’88%.

Come si osserva dal portale di Geekbench, il terminale avrà un processore Qualcomm Snapdragon 695 con RAM di tipo LPDDR4X da 4, 6 e 8 GB. Lo storage invece, sarà di 128 GB.

Sotto la scocca ci sarà anche una batteria da 5000 mAh con fast charge da 33W. Sul fronte fotografico, anteriormente troveremo una selfiecam da 16 Mpx e un modulo posteriore composto da tre lenti: 50 Mpx con OIS, 8 Mpx come ultragrandangolare e un’ulteriore da 2 Megapixel per gli scatti macro. Dovrebbe esserci anche un jack audio da 3,5 mm e la certificazione IP52 al seguito.

Se cercate un buon mediogamma di Motorola però, vi suggeriamo il Moto G71 a 269,90€ al posto di 339,90€ con spedizione gratuita e consegna gratis in 24 o 48 ore.