Motorola Moto G75 5G: è il best buy di oggi su Amazon tra gli smartphone da 200€

Chi è alla ricerca del miglior smartphone da 200 euro da prendere oggi può puntare sull’ottimo Motorola Moto G75 5G, ora in offerta su Amazon con un prezzo scontato di 201 euro. Si tratta dell’occasione giusta per poter acquistare un mid-range completo, con un supporto software di lunga durata e alcune specifiche uniche in questa fascia di prezzo come la ricarica wireless. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Moto G75 5G: la scheda tecnica

Per chi cerca un nuovo mid-range da 200 euro, in questo momento, la soluzione giusta arriva dalla gamma Motorola e, in particolare, dall’ottimo Moto G75, un modello che ora rappresenta un’opzione davvero interessante. La scheda tecnica del Moto G75 5G comprende:

un display IPS da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz

il SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

8 GB di RAM

256 GB di storage

una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 30 W e ricarica wireless da 15 W

il supporto Dual SIM anche con eSIM

il sistema operativo Android 14 con 5 major update

certificazione IP68 e MIL-STD-810H

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G75 5G al prezzo scontato di 201 euro. Il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.