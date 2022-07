Motorola Moto G71: follia estiva, TUO ad un prezzo INCREDIBILE (-21%)

Molto spesso ci chiedete dei commenti e sul sito quale telefono comprare al di sotto dei 300 €. Dobbiamo ammettere che la fascia che va dai 250 ai 300 € è molto delicata perché ci sono tantissimi prodotti tra cui scegliere e districarsi fra la marea di gadget non è mai facile. Noi oggi vogliamo consigliarvi il Motorola Moto G71, un mediogamma eccellente che vanta tre fotocamere, il modem 5G, uno schermo OLED, un processore potentissimo è una batteria che dura quasi due giorni. In più in confezione c’è anche una cover in silicone, molto pratica e comoda. Cosa volere di più? Costa solo 269,90€ al posto di 339,90 €. Lo sconto immediato e pari al 21% e ci sono anche le spedizioni gratuite incluse nel prezzo.

Acquistandolo online da Amazon avrete una serie di vantaggi: la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, assistenza clienti attiva sette giorni su sette, ma ancora: la garanzia di ben due anni su qualsiasi problema e/o danno.

Motorola Moto G71: l’affare del giorno su Amazon

Come detto, il modem 5G assicura una navigazione superveloce: potete scaricare i vostri film preferiti in pochissimi istanti oppure giocare online senza latenza ai vostri titoli preferiti.

Lo schermo OLED con risoluzione FullHD+ vi permetterà di guardare i vostri contenuti come mai prima d’ora e con ben tre fotocamere a bordo realizzerete scatti e immagini degne di un professionista. Il sensore principale è in grado di catturare tantissima luce e questo si traduce in fotografie al buio perfette, senza rumore.

La batteria da 5000 mAh garantisce poi un’autonomia eccezionale e volendo, c’è anche la ricarica turbo Power da 30 W. Con una singola carica, il vostro telefono vi durerà oltre 30 ore.

A 269,90€ questo è il telefono da comprare immediatamente sul web. Ma fate presto perché non sappiamo quante scorte vi siano disponibili online. Motorola Moto G71 è un Best Buy su tutti i fronti, con caratteristiche di punta ad un prezzo vantaggiosissimo.

