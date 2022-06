Motorola Moto G62 5G si mostra prima del lancio

Poche ore fa, le specifiche e i render del nuovo mediogamma Moto G62 5G di casa Motorola sono stati svelati sul web. Si tratta del nuovissimo telefono di fascia media dell’OEM americano di proprietà di Lenovo.

Come avrete sicuramente notato, l'azienda è più scatenata che mai e non passa giorno senza parlare di un nuovo midrange low-cost, premium e intermedio prossimo al lancio.

Motorola Moto G62 5G: quello che c’è da sapere

Poche ore fa, il tipster Roland Quandt ha mostrato diversi rendering del device che mostrano il telefono in ogni suo lato. Le immagini, emerse grazie al portale di WinFuture, suggeriscono che lo smartphone riceverà un design curvo sulla back cover, il modulo fotografico sarà verticale e ci saranno tre sensori con flash LED all’interno. non mancheranno i pulsanti per il volume sul frame destro, il jack audio da 3,5 mm e la porta USB C con speaker stereo al seguito.

Anteriormente invece, abbiamo cornici strette, un mento pronunciato (come da tradizione) e foro per la selfiecam al centro dell’unità. Lo schermo sarà un’unità FullHD+ da 6,52 pollici con refresh rate da 120 Hz con tecnologia OLED. Sotto la scocca invece, ci dovrebbe essere un SoC Snapdragon 480+ con modem 5G al seguito e con banchi RAM da 4 GB. Lo storage è da 128 GB, espandibili mediante microSD fino ad 1 TB.

La batteria è da 5000 mAh con velocità di ricarica ad oggi sconosciuta. La skin è MyUX e c’è Android 12. Non mancano speaker stereo con supporto Dolby Atmos. Arriviamo alla fotocamera: sensore da 50 Mega con ultrawide da 8 e sensore da 2 Mpx. Arriverà in due colorazioni: Frosted Blue e Midnight Grey.

