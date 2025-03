Motorola Moto G55 5G a soli 145€ è una FOLLIA ma è tutto vero

Tieniti forte perché sto per segnalarti una promozione davvero incredibile e che durerà poco. Se fai veloce puoi mettere le mani su uno smartphone straordinario a un prezzo bassissimo. Dunque non perdere tempo, vai su eBay e aggiungi al tuo carrello Motorola Moto G55 5G a soli 145,10 euro, invece che 279,90 euro.

Può sembrare incredibile ma ti assicuro che non ci sono errori di alcun tipo. Siamo di fronte uno sconto gigantesco del 48% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare più di 134 euro sul totale. In più se preferisci puoi pagare in tre comode rate da 48,37 euro a interessi zero con Klarna. Fai alla svelta perché l’offerta dura poco.

Motorola Moto G55 5G è l’entry level da prendere subito

Se vuoi uno smartphone che costi il meno possibile ma che non sacrifichi eccessivamente le prestazioni allora acquista subito Motorola Moto G55 5G, a questa cifra non puoi trovare di meglio. Tra le cose che sicuramente si possono notare c’è la sua incredibile leggerezza, con un peso di soli 179 grammi. E gode di un display da 6,49 pollici FHD+ con refresh rate fino a 120 Hz.

Monta il potente processore MediaTek Dimensity 7025 sopportato in questa versione da 8 GB di RAM e dal sistema operativo Android 14. Come memoria interna ci sono 256 GB che potrai espandere fino a 1 TB con una scheda microSD. Spettacolare anche lo scomparto camera con un sensore principale da 50 MP dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine. E poi possiede una super batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida a 30 W e ti consente di riaverlo al 100% in poco tempo.

Una spesa davvero minima per uno smartphone che non delude. Affrettati dunque, vai adesso su eBay e acquista il tuo Motorola Moto G55 5G a soli 145,10 euro, invece che 279,90 euro. Completa l’ordine ora e lo riceverai comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.