Motorola Moto G54: nuovo MINIMO STORICO su Amazon (-84€)

Il Motorola Moto G54 si conferma, sempre di più, come uno dei best buy della fascia bassa del mercato. Per chi vuole spendere poco, infatti, lo smartphone di Motorola è ora uno dei migliori prodotti su cui puntare. Con la nuova offerta Amazon, lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 165 euro, con uno sconto di 84 euro rispetto al prezzo di listino e con la possibilità di scegliere tra due colorazioni.

Motorola Moto G54: un best buy a questo prezzo su Amazon

Il Moto G54 è uno dei migliori smartphone low cost su cui puntare in questo momento. Tra le specifiche troviamo un display IPS LCD da 6,5 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone, invece, troviamo il SoC MediaTek Dimensity 7020 affiancato da 12 GB di RAM, 256 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh. C’è anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14.

