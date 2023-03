Motorola Moto G53s: arriva un nuovo mediogamma low-cost

Il nuovo Motorola Moto G53s è appena stato avvistato presso il Google Play Console. Dalle informazioni emerse sul portale, scopriamo che il dispositivo presenterà un processore Qualcomm Snapdragon 480 e uno schermo con risoluzione HD+. Il debutto del suddetto midrange è alle porte, ma cosa sappiamo di preciso di questo gadget? Scopritelo insieme a noi.

Pochi mesi fa, l’OEM americano di proprietà di Lenovo ha lanciato il meraviglioso Moto G53, un device di fascia media per i mercati internazionali; a poche settimane di distanza però, sta arrivando una sua iterazione speciale chiamata “Moto G53s”. Lo smartphone ha fatto capolino presso il portale per la certificazione GCF ma anche presso il noto Google Play Console. Questo suggerisce che presto arriverà nei mercati internazionali.

Motorola Moto G53s: le presunte caratteristiche tecniche

Molto presto Motorola annuncerà il nuovissimo Moto G53s 5G nei mercati internazionali. Arriverà fra pochissimo ma ancora non abbiamo una data di lancio ufficiale. Vista la sua apparizione sul portale del Google Play Console, scopriamo il nome in codice del gadget e le sue caratteristiche tecniche complete.

Dal sito vediamo anche quale sarà il nome commerciale dello smartphone (Moto G53s 5G) e quale sarà il processore di bordo. In poche parole, scopriamo che verrà dotato dello Snapdragon SM4350 che è il numero di modello del famigerato chipset Snapdragon 480 Plus che opera con due core Kryo 460 a 2.0 GHz e sei core Kryo 460 a 1,8 GHz. Il tutto verrà coadiuvato da una GPU Adreno 619 di ultima generazione per il comparto grafico. Troveremo banchi RAM da 4 GB, un display HD+ con risoluzione di 1600 x 720 pixel, skin MyUX con Android 13 e non solo.

Inoltre, da poco è stato annunciato anche il Moto G73 5G per il mercato internazionale; si tratta di un dispositivo di fascia medio-alta. Prepariamoci a conoscere tanti nuovi smartphone midrange del colosso tech.

