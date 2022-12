Motorola Moto G53 e G73 si mostrano online, lancio imminente

I nuovi midrange di Motorola, i Moto G53 5G e Moto G73 5G, sono appena stati avvistati all’interno della certificazione TDRA; questo suggerisce che arriveranno a breve sul mercato internazionale.

Motorola Moto G53 e G73: cosa sappiamo ad oggi?

Come molti di voi sapranno, Motorola sta investendo molto nella fascia media del mercato; sta rilasciando moltissimi prodotti pensati per tutte le tasche e per tutte le esigenze. Ora scopriamo che sta lavorando a due dispositivi, Moto G53 e G73, entrambi dotati di modem per la connettività 5G. I terminali sono stati avvistati sul portale BIS e sulla FCC. Ora sono anche apparsi sulla TDRA. Grazie a queste informazioni presumiamo che il lancio Global sia alle porte.

Partiamo con ordine: il Moto G53 5G ha il numero di modello XT2335-2, mentre il Moto G73 5G dispone del numero di modello XT2337-2.

Il più economico dei due, Moto G53 5G, sappiamo che avrà una batteria da 5000 mAh con ricarica da 10W, come il modello cinese. Tuttavia, il resto delle specifiche dovrebbe differire dalla controparte asiatica: schermo OLED da 6,6 pollici FullHD+ con refresh rate da 90 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 e non solo.

Non mancherà una configurazione fotografica composta da tre sensori con quello principale da 50 Megapixel; in seconda istanza troveremo un’ultrawide da 8 Mpx e un sensore ausiliario da 2 Mpx. Anteriormente invece, ottica da 16 mega. Sotto la scocca, skin Android 13 con MyUI. Sul Moto G73 sappiamo ancora molto poco.

