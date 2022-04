Motorola Moto G52 si mostra online prima del lancio

In queste ore sono trapelati i rendering e le specifiche tecniche complete del nuovo midrange di casa Motorola, il famigerato Moto G52. Ma cosa sappiamo adesso?

Poche settimane fa, il Moto G52 è stato avvistato su diversi portali online e che ne confermavano l'esistenza. Tuttavia, ad oggi, non ci sono state informazioni concrete sul dispositivo in questione. Ora però, il tipster Evan Blass ha condiviso dei nuovi rendering 3D e ha rivelato le specifiche tecniche dello smartphone prima del suo debutto.

Motorola Moto G52: cosa sappiamo?

Facciamo il punto: il nuovo modello raccoglierà l'eredità lasciata dal Moto G51, campione di vendite che ha conquistato il cuore di moltissimi utenti in tutto il mondo. Il telefono disporrà, ancora una volta, di un modulo fotografico composto da tre sensori e avrà una selfiecam sul pannello.

Il suo nome in codice è “Rhode” e avrà uno schermo pOLED da 6,55 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 90 Hz al seguito, un piccolo downgrade rispetto allo scorso anno. Di contro però, abbandonerà l'unità LCD.

Posteriormente, troviamo un modulo fotografico verticale composto da un sensore principale da 50 Megapixel, da una lente ultra wide da 8 mpx e da un sensore di profondità da 2 Mega. Anteriormente invece, ci sarà uno snapper selfie da 16 Mpx. Non manca il solito logo sulla back cover e il vano per la SIM sul frame sinitro. Completa il tutto, un bilanciere del volume e il pulsante di accensione e spegnimento posto sulla cornice destra.

Sotto la scocca infine, sarà presente un processore Qualcomm Snapdragon 680 coadiuvato da 4 o 6 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di storage. Attenzione: questo chipset non supporta il 5G, pertanto ipotizziamo che sarà un midrange “LTE only”. Dulcis in fundo, la batteria sarà da ben 5000 mAh e il prodotto sarà certificato IP52. Non sappiamo quando arriverà sul mercato, ma ci aspettiamo un debutto (in tre colorazioni, blu, bianco e nero) nelle prossime settimane.