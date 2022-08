Motorola Moto G52: PREZZONE su Amazon (-35%)

Se state cercando uno smartphone di fascia media di casa Motorola a buon prezzo, oggi abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Parliamo del Moto G52, un device davvero eccellente che dispone di caratteristiche premium ad un costo decisamente molto contenuto. Su Amazon infatti, si trova a soli 194,50€ con spedizione gratuita al posto di 299,90€. Capirete bene che il risparmio è altissimo (circa il 35% in meno) e i vantaggi nel comprarlo da Amazon sono innumerevoli: assistenza clienti attiva tutti i giorni, fino alla mezzanotte, garanzia di due anni, spese di spedizione gratuite e consegne veloci.

Motorola Moto G52: una scelta vincente

Sono tanti i motivi per cui conviene comprare questo prodotto. In primo luogo, citiamo il risparmio di circa 100€ che non sono sicuramente pochi. Circa un 1/3 in meno sul prezzo di listino. Ma le caratteristiche ve lo faranno amare.

Come non citare il meraviglioso pannello OLED da 6,5 pollici con refresh rate da 90 Hz, risoluzione FullHD, coadiuvato da potenti speaker Dolby Atmos. I vostri contenuti e i film e le serie TV in streaming saranno nitide come non mai.

Ci sono tre sensori fotografici da 50 Megapixel; la main camera è un’unità da 50 Mpx che vi permetterà di catturare i vostri momenti pià importanti con una nitidezza e una qualità spaziale. Anche le foto in notturna saranno meravigliose e i più creativi si divertiranno con la lente ultrawide.

La batteria è da 5000 mAh; questa cella energetica vi garantirà un’autonomia top. Fino a 2 giorni di uso intenso con una singola carica e la ricarica è velocissima (Turbo Power a 33W).

Il processore è il solito Qualcomm Snapdragon 680: inutile dirvi che è una garanzia su tutti i fronti. Solido, affidabile, collaudato e presente su moltissimi altri dispositivi. La RAM è da 6 GB e lo storage da 128 GB, ulteriormente espandibile con la microSD fino a 1 TB.

Approfittate di questa fantastica promozione: solo 194,50€ al posto di 299,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.