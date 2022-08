Motorola Moto g52: lo paghi meno di 200 euro e la batteria dura 2 giorni

Sei in cerca di uno smartphone Android economico, dual-SIM e con una batteria in grado di accompagnarti fino a 2 giorni? Allora dai un’occhiata all’offerta di Amazon su Motorola Moto g52, un dispositivo completo che puoi pagare solo 197,99 euro invece di 299,90.

Lo sconto del 34% ti permette di accedere ad un prezzo veramente competitivo e se sei abbonato Prime hai la spedizione gratuita ed immediata. Lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni.

Motorola Moto g52: il battery phone economico che paghi al prezzo di un low cost

Nonostante si tratti di un midrange, acquistandolo a questo prezzo ti costa praticamente come uno smartphone entry-level. E il tutto con una scheda tecnica molto interessante: il display è di tipo OLED con diagonale da 6.5 pollici, risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Con la tripla fotocamera da 50 megapixel scatti foto magnifiche anche in condizioni di scarsa luminosità, mentre puoi sfruttare funzioni come primi piani dettagliati, ritratti artistici e riprese ultragrandangolari.

Come ti dicevamo in apertura, un altro pezzo forte è la super batteria da 5000mAh che, grazie anche all’ottimizzazione software di Android 12, ti permette di arrivare fino a 2 giorni di utilizzo senza doverti preoccupare di caricarlo. In ogni caso, hai il supporto alla ricarica rapida grazie al caricatore Turbo Power da 33W incluso nella confezione.

Con memoria RAM da 6GB e storage interno da 128GB espandibile fino a 1TB tramite schede microSD, capisci che questo Motorola Moto g52 è un vero affare da non lasciarsi scappare: specialmente a questo incredibile prezzo.

