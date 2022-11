Motorola Moto G52: con QUEST'OFFERTA è lo smartphone DA COMPARARE a meno di 200 euro

Il prezzo degli smartphone continua a crescere, non solo per i top di gamma ma anche per i mid-range. Trovare buone opzioni al di sotto dei 200 euro diventa sempre più difficile. Per questo motivo, la nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo Motorola Moto G52 è da cogliere al volo.

Grazie all’offerta in corso, infatti, è possibile acquistare il Motorola Moto G52 al prezzo scontato di 189 euro invece di 299 euro con un taglio di prezzo del 37%. Lo sconto riguarda il modello con colorazione Charcoal Grey mentre la versione Porcelain White è disponibile a 199 euro.

Motorola Moto G52: la scelta giusta a meno di 200 euro

Il Motorola Moto G52 è uno smartphone completo, con una scheda tecnica senza reali sbavature per la fascia di prezzo. Il dispositivo può contare su di un display OLED con refresh a 90 Hz e risoluzione Full HD e sul SoC Qualcomm Snapdragon 680, una delle opzioni migliori per questo segmento di mercato.

Da segnalare, inoltre, che il SoC è supportato da 6 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage interno. In entrambi i casi si tratta del taglio giusto per un’esperienza d’uso completa e senza limitazioni. A garantire un’autonomia superiore alla media è la batteria da 5.000 mAh che viene supportata dalla ricarica rapida a 33 W.

Lato software, inoltre, troviamo Android 12 che, come da tradizione per gli smartphone Motorola, viene proposto in una veste praticamente stock, con poche personalizzazioni e con un funzionamento ottimizzato. Nel comparto fotografico spicca una tripla camera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare il Motorola Moto G52 al prezzo scontato di 189 euro invece di 299 euro. Lo sconto del 37% rende lo smartphone di Motorola la scelta giusta per chi è in cerca di un dispositivo da meno di 200 euro grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo.

