Motorola Moto G52 a prezzo DEVASTANTE su eBay con consegne gratuite

Questa offerta di eBay sul Motorola Moto G52 è la migliore che ti possa capitare di trovare su tutto il web, merito della possibilità di sfruttare il codice coupon esclusivo “REGALI22” – valido fino al 16 novembre – che fa crollare il prezzo di vendita ad appena 156€.

Stai tranquillo: a questo prezzo non stai per acquistare il classico “muletto” Android che si impalla e ti fa diventare prigioniero di lag e impuntamenti vari.

Con eBay puoi acquistare il Motorola Moto G52 a un prezzo molto economico

Lo smartphone di Motorola ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto molti punti di vista. Innanzitutto, il Moto G52 monta un bel display OLED super fluido e ad alta risoluzione, un processore octa core in grado di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno e anche una batteria da ben 5000 mAh sapientemente ottimizzata per assicurarti un giorno intero di autonomia.

A tutto ciò, inoltre, si aggiunge un modulo fotografico posteriore con quattro lenti di cui la principale con un sensore da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto ad alta risoluzione e video di buona qualità.

Che dire, a questo prezzo è davvero il caso di non farsi scappare questa occasione e mettere subito nel carrello l’ottimo budget phone di Motorola. Ricorda, inoltre, di inserire correttamente il codice coupon “REGALI22” durante la fase di acquisto per pagarlo una fesserie e per sfruttare le spedizioni rapide e gratuite.

