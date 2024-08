Motorola Moto G34 5G: in offerta a 99€ su Amazon è da prendere subito

Per chi cerca uno smartphone low cost di buona qualità c’è ora un’offerta Amazon da cogliere al volo: il Motorola Moto G34 5G, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 99 euro, raggiungendo un nuovo minimo storico. Si tratta di un prezzo incredibile considerando le specifiche tecniche del dispositivo, che supporta anche il 5G. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Moto G34 5G: un best buy a questo prezzo

Il Motorola Moto G34 5G è dotato di una buona scheda tecnica, considerando il prezzo a cui viene proposto. Tra le specifiche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 695 con supporto al 5G che viene affiancato da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh. Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e include un display IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da notare anche il supporto Dual SIM, il chip NFC e un sensore di impronte digitali laterale. Il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G34 5G al prezzo scontato di 99 euro. Per sfruttare la promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto e aggiungere lo smartphone al carrello per completare l’ordine. Lo sconto è valido solo per un breve periodo. A questo prezzo, il dispositivo di Motorola non ha rivali e deve essere considerando come un vero e proprio best buy assoluto.