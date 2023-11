Motorola moto g32: solo 149€ su Unieuro e l'AFFARE è fatto

Con Unieuro il Black Friday non è ancora terminato. Approfittane subito acquistando il Motorola moto g32 a soli 149,99 euro, invece di 229,90 euro. Si tratta di un’occasione spettacolare che devi assolutamente fare tua. Infatti, nonostante il prezzo così contenuto, questo smartphone di ultima generazione offre 8GB di RAM e 256GB di ROM. In pratica hai flessibilità, fluidità e tanto spazio per installare e archiviare.

Motorola moto g32: uno sballo a 149€

Scegli il Motorola moto g32 a soli 149,99 euro! Lo trovi solo su Unieuro. Dotato di un ampio display da 6,5 pollici, ottieni immagini sempre ricche di dettagli e cariche di colori. Inoltre, grazie alla frequenza di aggiornamento a 90Hz, ottieni una fluidità pazzesca. Tutto questo è perfetto per scorrere i tuoi social network, giocare o guardare un film. La batteria da 5000 mAh offre un’autonomia incredibile.

Acquistalo ora a soli 149,99 euro, invece di 229,90 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto. Inoltre hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

