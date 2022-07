Motorola Moto G32: il suo design è stato rivelato (FOTO)

In queste ore sono emerse online le immagini dal vivo del nuovo midrange low-cost di casa Motorola; parliamo del piccolo della casa, il Moto G32, che si è mostrato online all’interno del database della NCC. Scopriamo tutti i dettagli di questo device.

Sappiamo che l’OEM americano di proprietà di Lenovo sta lavorando a moltissimi nuovi telefoni di fascia media. Uno dei più economici che verrà lanciato nelle settimane a venire si chiama Moto G32 ed è un prodotto davvero unico per quello che offrirà. Le sue specifiche chiave sono emerse in rete e dal portale edella NCC scopriamo quale sarà l’estetica del prodotto e molti altri piccoli dettagli.

Motorola Moto G32: tutto quello che c’è da sapere

Se lo osserviamo bene, vedremo che c’è una back cover curva con una finitura lucida e un modulo rettangolare (con angoli stondati) che racchiude i tre sensori. Anteriormente vediamo un pannello flat con un mento pronunciato e una selfiecam incastonata in un foro posto al centro dello schermo. Sul retro invece, non vediamo alcuno scanner digitale, quindi è lecito ipotizzare la sua presenza all’interno del pulsante per l’accensione e spegnimento del telefono stesso.

Ha il numero di modello XT2235-3 e presenta una batteria da 5000 mAh con fast charge da 33W. In confezione si troverà un caricatore, un cavo di ricarica (con USB C) e un auricolare cablato.

Come detto, ci saranno tre sensori (quello principale potrebbe essere da 50 Megapixel) e sulla parte inferiore invece, troveremo una porta USB Type C, un jack audio da 3,5 mm e la griglia dello speaker.

Il pannello dovrebbe essere da 6,5 pollici con risoluzione HD+ da 720×1600 pixel con tecnologia LCD; il refresh rate invece, dovrebbe essere di 90 Hz. Sotto la scocca potrebbe battere un cuore Unisoc T606 o un MediaTek Helio G37.

Se volete fare un buon affare, vi consigliamo però il Motorola Moto G22 a soli 136,99€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.