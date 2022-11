Motorola Moto G32 è lo smartphone DA COMPRARE subito a meno di 150€

Trovare un buon smartphone a basso prezzo di questi tempi non è facile ma l’offerta Amazon riservata al Motorola Moto G32 in occasione del Black Friday può davvero fare al caso di tutte quelle che persone alla ricerca di un dispositivo di questo tipo. Attualmente, infatti, è possibile sfruttare un bel 35% di sconto sullo smartphone di Motorola che, grazie a questo taglio di prezzo, diventa estremamente interessante. Con l’offerta Amazon del Black Friday, quindi, è possibile acquistare il Motorola Moto G32 al prezzo scontato di 149 euro invece che 229 euro. Il risparmio è netto per uno smartphone completo, con buone prestazioni, un bel display e un’ottima autonomia.

Motorola Moto G32: costa poco ma vale tanto, è il migliore a meno di 150 euro

Il Motorola Moto G32 presenta tutte le caratteristiche giuste per soddisfare le esigenze di chi vuole spendere poco, senza compromessi. Lo smartphone è dotato di un display IPS da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 680 supportato da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da ben 5.000 mAh con ricarica rapida da 30 W. C’è anche un sensore di impronte digitali laterale oltre ad una tripla fotocamera con sensore principale da 50 Megapixel. Lato software troviamo Android 12.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in occasione del Black Friday è possibile acquistare il Motorola Moto G32 al prezzo scontato di 149 euro invece che 229 euro. Si tratta dell’offerta giusta per chi è in cerca di uno smartphone valido con un prezzo davvero contenuto e senza reali compromessi. Il funzionamento in tutte le attività quotidiane è ottimo, l’autonomia è ben al di sopra della media e il display è di buona qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.