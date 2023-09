Motorola Moto G32 è in offerta a 111€ su Amazon: è IMPERDIBILE

Il Motorola Moto G32 è uno smartphone economico ma completo, ideale per chi vuole spendere poco e non vuole rinunciare a un dispositivo in grado di garantire un utilizzo più che soddisfacente, in ogni situazione. Con la nuova offerta Amazon è possibile completare l’acquisto dello smartphone al prezzo scontato di 111 euro. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 680, 4 GB di RAM e 64 GB di storage oltre che di un display Full HD+ da 6,5 pollici. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Motorola Moto G32 è in offerta su Amazon: costa poco e vale tanto

Il Motorola Moto G32 è uno smartphone che, al prezzo proposto, non ha punti deboli, risultando uno dei modelli più interessanti da comprare oggi. Tra le specifiche tecniche troviamo un display da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 680, in grado di offrire una marcia in più per la fascia di prezzo.

Il chip è affiancato da 4 GB di RAM, 64 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh. Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel. C’è il supporto Dual SIM oltre al chip NFC e al sensore di impronte digitali laterale. Il dispositivo è disponibile in due versioni, una con colorazione Dove Grey e una con colorazione Soft Silver.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Motorola Moto G32 al prezzo scontato di 111 euro. Per accedere subito all’offerta, valida solo per un breve periodo di tempo, è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.