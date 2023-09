Motorola Moto G32: costa POCHISSIMO su Amazon (meno di 115€)

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in una promozione veramente strepitosa; l’ottimo midrange low-cost Motorola Moto G32 si porta a casa con soli 114,99€, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di un prezzo irrisorio per un terminale del genere, ricco di features interessanti ma venduto ad un costo contenuto. La consegna sarà celere e gratuita, oltre che garantita grazie al servizio di Prime. Non di meno, potrete scegliere di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Ad ogni modo, potrete anche dilazionare l’importo del gadget in comodissime rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale. Questo è un vero affare per tutti gli interessati ma non lasciatevelo sfuggire. Sarete coperti anche dal reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche e avrete il supporto di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Motorola Moto G32: il midrange low-cost

Motorola Moto G32 è un telefono con schermo da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate da 90 Hz e tecnologie premium. C’è un comparto fotografico composto da tre sensori con quello principale da 50 Megapixel che serve per catturare immagini splendide anche al buio. Ottimi i video in ogni condizione di luce. Ad alimentare il telefono troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 680 con modem LTE integrato. C’è il supporto al Dual SIM, troviamo gli speaker stereo con Dolby Atmos e si può espandere la memoria interna da 64 GB con la microSD. Dulcis in fundo, citiamo i 4 GB di RAM. La batteria infine, è da 5000 mAh e garantisce due giorni di utilizzo intenso con una singola carica. In confezione troverete sia il caricatore che la cover in silicone.

Con un prezzo di soli 114,99€, questo Motorola Moto G32 è la miglior soluzione per chi cerca uno smartphone di nuova generazione ad un prezzo vantaggioso: non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.