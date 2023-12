Motorola Moto G32: a questo prezzo devi prenderlo ADESSO (solo 98€)

Se sei alla ricerca di un terminale affidabile, leggero, potente ma dal prezzo super contenuto, il Motorola Moto G32 è il device che farà sicuramente al caso tuo. Grazie ad Amazon poi, questo terminale potrai comprarlo ad un prezzo incredibile: soltanto 98,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire anche perché avrai accesso al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di eventuali problematiche o ripensamenti, ma non solo.

C’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita e potrai anche fare affidamento a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspetti? Con un costo così irrisorio è da prendere subito: il modello in sconto è quello in colorazione “Dove Grey” con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Motorola Moto G32: ecco perché comprarlo

Il cuore del Moto G32 è il processore octa-core di Qualcomm, lo Snapdragon 680, che offre prestazioni eccellenti nell’utilizzo quotidiano (social, mail, chiamate, giochi mordi e fuggi e non solo). Questo smartphone è progettato per gestire senza sforzo multitasking, app intensive e giochi impegnativi, grazie anche ai 4 GB di RAM integrati nella scocca. Ci sono poi 64 GB a disposizione dell’utente per l’archiviazione ma sappi che potrai espandere la memoria con una microSD.

Goditi un’esperienza visiva straordinaria grazie al display FHD+ da 6.5 pollici dai colori vibranti e dai dettagli nitidi e pensa che questo pannello dispone anche del refresh rate da 90 Hz. Una chicca su un terminale che costa così poco. La fotocamera principale è da 50 MP e ti permetterà di scattare immagini bellissime anche al buio e potrai perfino girare video in 4K. Ci sono tre sensori a tua disposizione. La batteria dura tantissimo e il merito è della cella energetica da ben 5000 mAh. Infine, il terminale sfrutta una UI pulita e minimal, Android in versione simil-stock con update del firmware costanti e puntuali. A soli 98,00€ questo Motorola Moto G32 è un super best buy.

