Motorola Moto G32 a meno di 142€ su Amazon (sconto FOLLE del 38%)

Se siete alla ricerca di un nuovo telefono Android che non costi troppo ma che abbia funzionalità di prim’ordine, oggi vi consigliamo l’ottimo Motorola Moto G32 che, nella sua iterazione color “Dove Grey”, con 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna (espandibile mediante microSD), si porta a casa all’incredibile prezzo di 141,50€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il telefono viene venduto e spedito da un negozio terzo ma la transazione sarà super sicura perché avverrà, come sempre, all’interno del circuito di Amazon. Ricordiamo che è un terminale eccellente, dotato di uno schermo da 6,5″ FullHD+ a 90 Hz, di un processore Snapdragon 680 di Qualcomm, con una batteria da 5000 mAh e il supporto al Dual SIM. Non manca poi Android 12 con skin proprietaria di Motorola. In confezione troverete anche la pratica cover in silicone, correte a prenderlo.

Motorola Moto G32: il Best Buy del giorno

Come detto, lo smartphone di Motorola è potentissimo; sul fronte multimediale, ad esempio, dispone degli speaker stereo con Dolby Atmos al seguito, ha un pannello FullHD+ da 90 Hz con dimensione di 6,5″. In poche parole, le vostre immagini saranno nitide come non mai e potrete guardare i contenuti con colori vividi e vivaci e con un audio cristallino. A bordo c’è un processore Qualcomm Snapdragon 680 con 8 GB di RAM e tanto storage, ulteriormente espandibile con la microSD e la batteria da 5000 mAh vi promette un giorno di autonomia con una singola carica e si ricarica con la TurboPower da 10W.

Sul fronte fotografico abbiamo tre ottiche sulla back cover con sensore principale da 50 Megapixel che scatta immagini pazzesche anche al buio e da qualsiasi angolazione. Oggi il Motorola Moto G32 lo pagate solo 141,50€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon.

