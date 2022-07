Motorola Moto G31: GIOIELLO di smartphone, costa POCHISSIMO

Se volete comprare un nuovo telefono avete un budget contenuto (inferiore ai 200 €), abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Stiamo parlando dell’ottimo Motorola Moto G31, un mediogamma davvero intrigante che dispone di uno schermo meraviglioso da 6,4“, di una fotocamera principale da ben 50 megapixel e con capiente batteria che vi assicura un giorno intero di utilizzo, anche estremo. Oggi ho pagate solo 166,99 € e ha perfino 128 GB di spazio.

Motorola Moto G31: perché acquistarlo?

Se lo comprate da Amazon sappiate che potrete acquistarlo ora e pagarlo in comode rate (molto piccole) con il servizio di Cofidis attivabile al check out. Ovviamente, la spedizione è gratuita ed è inclusa nel prezzo e volendo potete anche scegliere la consegna presso un punto di ritiro a vostro piacimento.

Motorola Moto G31 è un telefono di fascia media uscito nel 2021; vanta una memoria virtuale da 4 GB e uno storage da 128 GB. Il telefono ha uno schermo OLED, una rarità per questa fascia di prezzo. La sua dimensione è di 6,4“, quindi vuol dire che sarà compatto e contenuto ma allo stesso tempo, risulterà nitido e i vostri contenuti saranno più vibranti (e nitidi) che mai. E poi pesa pochissimo quindi si terrà benissimo in mano. Con 128 GB avrete tutto spazio posti a disposizione potrete installare tutte le applicazioni che desiderate.

Sotto la scocca batte un processore octacore davvero performante che vi assicura una usabilità fantastica in ogni situazione. Lo potete usare per il gaming, per i social, per le applicazioni di messaggistica ma anche per un utilizzo business più intenso. Arriva in diverse colorazioni ma quella in sconto è la “baby blue“.

La disponibilità è immediata e se lo acquistate oggi (a 166,99€) lo potrete ricevere entro domani. Cosa ne pensate? Fateci un pensierino ma siate veloci: non sappiamo quante scorte siano disponibili su Amazon. Vi invitiamo ad effettuare l’acquisto in tempi celeri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.