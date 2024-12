Motorola moto g24 è il low cost che STAVI CERCANDO: costa pochissimo su eBay

Chiunque sia alla ricerca di uno smartphone Android estremamente economico ma ricco di funzionalità in grado di garantire una buona esperienza di utilizzo quotidiana, dovrebbe prendere in forte considerazione il Motorola moto g24 oggi in fortissimo sconto su eBay.

Parliamo di un device che unisce alla perfezione design piacevole e prestazioni solide, partendo sin dal display. Infatti, lo smartphone di Motorola moto un pannello LCD IPS da 6.56 pollici con una frequenza di aggiornamento a 90Hz per immagini fluide e dettagliate. Alimentato da una batteria da 5000 mAh ottimizzata per accompagnarti senza problemi lungo una giornata piena di utilizzo, il device monta un processore octa-core MediaTek in grado di garantirti prestazioni più che soddisfacenti.

Motorola moto g24 costa appena 90€ su eBay: sconto incredibile a doppia cifra

Il prezzo di vendita di appena 90€ è senza ombra di dubbio uno dei punti di forza del device della casa alata, ma non bisogna assolutamente sottovalutare il profilo multimediale del device; infatti, sul retro è presente un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50 MP con tecnologia Quad Pixel per foto nitide e dettagliate. Inoltre, è anche presente Android 14 che ti assicura reattività, stabilità e affidabilità giorno dopo giorno.

Arrivando al nocciolo della questione, ti sarà ormai abbastanza chiaro che il device di Motorola costa molto poco e ha dalla sua parecchie funzionalità per niente male; sfrutta subito lo sconvolgente sconto del 59% e preparati a riceverlo a casa in appena 72 ore, senza costi aggiuntivi di spedizione.