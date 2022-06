Motorola Moto G22: TUO ad un prezzo PAZZESCO (-80€)

Se siete alla ricerca di un telefono performante ma che costi poco, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Parliamo del Motorola Moto G22, un entry-level di fascia media che oggi, grazie alle promozioni del giorno, si porta a casa a soli 138,90€ al posto di 219,90€. Lo sconto è davvero eccessivo. Parliamo del 37% in meno sul costo originale del device, ma ci sono tanti altri vantaggi. Citiamo le spedizioni gratuite e incluse nel prezzo, l’assistenza di Amazon sette giorni su sette, la riparazione o sostituzione nel periodo di garanzia e molto altro ancora. Non di meno, sappiate che può essere a casa vostra in 24 o 48 ore.

Motorola Moto G22: 5 motivi per comprarlo oggi

La colorazione in sconto è quella Iceberg Blue ma c’è anche la Cosmic Black che è molto, molto intrigante e costa uguale: 138,90€ al posto di 219,90€.

Il primo motivo per cui vi conviene comprare questo dispositivo è legato al comparto fotografico: ci sono quattro sensori con camera principale da 50 megapixel. Le vostre foto saranno luminose, ricche di dettagli, vibranti e avrete tante modalità creative con cui divertirvi.

C’è una batteria da 5000 mAh con Turbo Power che assicura un’autonomia eccellente.

Il display è un’unità da 6,5 pollici con refresh rate da 90 hz e risoluzione HD+.

Il processore garantisce prestazioni uniche: è veloce, potente, rapido ed efficiente. Il SoC è infatti, l’ottimo MediaTek Helio G37 che risponde velocemente ad ogni tocco. Anche nel gaming più spinto può fare la differenza.

Lo storage è abbonante: 64 GB di memoria, espandibili mediante microSD fino a 1 TB e la RAM è da 4 GB. La porta di ricarica è una USB Type C.

A 138,90€ è davvero da prendere al volo se volete un prodotto che possa durare nel tempo, aggiornato, dal bel design, con un’autonomia eccellente, leggero e compatto. Fate in fretta prima che il prezzo torni a 219,90€.

