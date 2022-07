Motorola Moto G22: super batteria e quad camera a prezzo SHOCK (-36%)

L’offerta di Amazon sull’ottimo medio gamma Motorola Moto G22 è una di quelle che non puoi assolutamente farti scappare, a maggior ragione quando con il 36% di sconto hai la possibilità di stringere tra le mani un device che in questa fascia di prezzo non ha quasi rivali.

Ad appena 139€, infatti, il device di Motorola ha dalla sua un design e una scheda tecnica che ti saprà soddisfare sotto tutti i punti di vista.

Motorola Moto G22 crolla di prezzo su Amazon con il 36% di sconto

Innanzitutto il display: dotato di una diagonale da 6.5 pollici ad altissima risoluzione e con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, è ideale per guardare contenuti video, navigare in rete, chattare con i tuoi amici e in generale svolgere qualsiasi task. La batteria da 5000 mAh, inoltre, dispone della tecnologia di ricarica rapida Turbo Power in grado di offrirti tantissime ore di autonomia dopo appena 30 minuti di carica, il ché non è affatto scontato per un device in questa fascia di prezzo.

Motorola Moto G22 stupisce anche per la fotocamera posteriore quadrupla con tanto di sensore principale da 50 MP: scatta tutte le foto che vuoi e registra tanti video a una risoluzione che ti lascerà senza parole. Per quanto riguarda la scheda tecnica, il potente processore octa core di MediaTek è sempre a tua disposizione per darti modo di avviare rapidamente tutte le applicazioni di cui hai bisogno.

A questo prezzo non puoi assolutamente farti scappare l’ottimo medio gamma di Motorola, a maggior ragione quando con lo sconto del 36% precipita in una gamma di smartphone in cui non è possibile trovare device con queste caratteristiche. Mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime: ti assicuriamo che saprà garantirti tante soddisfazioni sin dal primo avvio.

