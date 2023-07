Motorola Moto G22: sconto FOLLE del 45%, pochi pezzi su Amazon

Se stai cercando uno smartphone di qualità a un prezzo accessibile, il Motorola Moto G22 potrebbe essere “quello giusto per te”. Con un’offerta speciale su Amazon a soli 122,00€ al posto di 219,00€, questo terminale è in grado di fornire un’esperienza mobile di alto livello senza doverti svuotare il portafoglio. Lo trovi in super sconto con spese di spedizione comprese nel prezzo; la consegna sarà celere e immediata e avrai accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrai dilazionare l’importo in piccoli micropagamenti mensili e, infine, avrai anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Motorola Moto G22: il Best Buy che aspettavi

Il Motorola Moto G22 presenta un design elegante e moderno, con una parte posteriore curva che si adatta comodamente alla mano. Il telefono è dotato di un ampio display IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+, che offre colori vivaci e una buona nitidezza per la visione di contenuti multimediali e la navigazione sul web. Sotto la scocca troviamo un processore MediaTek Helio G37 octa-core che offre prestazioni fluide e una buona gestione delle attività quotidiane. Con 4 GB di RAM, gestisce agevolmente la multitasking e l’esecuzione di app senza rallentamenti o lag di alcun tipo. La batteria da 5000 mAh assicura un’ottima autonomia; potrai usare il device anche per due giorni senza doverlo mai ricaricare.

La fotocamera principale da 50 MP cattura immagini nitide e dettagliate, mentre la fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP consente di scattare foto panoramiche spettacolari. Inoltre, il telefono dispone di una lente macro da 2 MP per scattare foto dettagliate da vicino e di un sensore di profondità da 2 MP per ottenere scatti con effetto bokeh. La selfiecam è da 13 MP, ottima per videocall e autoritratti da postare sui social. Supporta la connettività 4G LTE, ha uno slot per schede microSD per l’espansione della memoria. A soli 122,00€ con uno sconto del 45% sul prezzo di listino (sarebbe di 219€), questo Motorola Moto G22 è un vero best buy; non lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.