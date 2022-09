Motorola moto g22: prezzo da CAPOGIRO su Amazon (-44%)

Oggi voglio parlarti di uno smartphone dalle buonissime prestazioni ma a un prezzo molto contenuto. Se non vuoi spendere troppi soldi o se vuoi uno smartphone da battaglia, sicuramente Motorola moto g22 non ti deluderà. In più Amazon l’ha messo in offerta a soli 123 euro, invece che 219,90 euro.

Nonostante si presenti come un entry level, non lascia certo l’amaro in bocca. Anzi per alcune componentistiche non sembra proprio un modello da poco più di 200 euro. Ha un bel design con un display da 6,5 pollici, tanto schermo e poco bordo. È Dual SIM e ha una batteria che dura tantissimo.

Non sempre i prodotti più costosi sono i migliori. In questo caso infatti abbiamo un ottimo rapporto qualità prezzo. In più oggi potrai avere un ulteriore sconto del 44%. Metti subito nel tuo carrello Motorola moto g22 a soli 123 euro.

Motorola moto g22: ottima batteria e buona fotocamera

Sicuramente dobbiamo fare più di una menzione alla batteria da 5000 mAh che monta il Motorola moto g22. Un’ottima autonomia dunque che ti permetterà di usarlo per tutto il giorno senza problemi. In più e in grado di sfruttare la ricarica Turbo Power.

Ha una telecamera da 50 MP con tecnologia Quad Pixel, lente Ultra angolare e sensore di profondità. Potrai scattare foto in qualsiasi condizione, anche quando non c’è molta luce, e ritrarre paesaggi mozzafiato cogliendo ogni minimo dettaglio con estrema semplicità.

È dotato di una memoria da 64 GB espandibili con MicroSD fino a 1TB per archiviare tutto quello che desideri senza troppi sacrifici. Infine la memoria RAM da 4 GB ti garantirà un ottima fluidità e buone prestazioni anche in gaming.

Non perdere altro tempo a leggere. Metti subito nel tuo carrello Motorola moto g22 che oggi trovi su Amazon a soli 123 euro, invece che 219,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.