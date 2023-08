Motorola moto g22, il RE dei budget phone costa NIENTE: 118€ su Amazon

La giornata parte subito a mille con questa assurda offerta di Amazon sul Motorola moto g22. L’apprezzatissimo e popolarissimo smartphone Android di fascia economica, infatti, crolla ad appena 118€ grazie a uno strepitoso sconto immediato del 46%.

Sottile, leggero, di design e con un rapporto qualità/prezzo che non ha eguali, il device a marchio Motorola è pronto a sorprenderti con le sue numerose funzionalità.

Motorola moto g22 costa una sciocchezza su Amazon: occasione imperdibile

Nonostante il prezzo molto economico e conveniente, Motorola moto g22 monta un bel pannello da 6.5 pollici super smooth a 90 Hz, una buona fotocamera frontale per selfie di qualità e una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna senza fatica per tutto il giorno.

Come se non bastasse, il telefono a marchio Motorola monta una fotocamera quadrupla sul retro con sensore principale da 50 MP: preparati a scatti e video di buona qualità, anche in condizioni di scarsa luminosità, per rivivere al meglio i tuoi ricordi.

Con una spesa minima di appena 118€ hai finalmente a portata di mano un telefono Android con un bel design, una fotocamera quadrupla e tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze quotidiane; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.