Motorola Moto G22 è lo smartphone economico DA COMPRARE: costa solo 129€ (-41%)

Trovare uno smartphone economico ma completo per chi vuole spendere meno di 150 euro è difficilissimo al giorno d’oggi. Per questo motivo, la nuova offerta Amazon dedicata al Motorola Moto G22 è da cogliere al volo.

Lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 129 euro invece di 219,90 euro.Si tratta di un’offerta davvero ottima che consente la possibilità di utilizzare uno smartphone completo e senza reali compromessi, considerando il prezzo ridotto.

L’offerta è a tempo limitato e può essere sfruttata al link qui di sotto prima che termini:

Motorola Moto G22: in super offerta su Amazon è da prendere subito

Dal punto di vista tecnico, il Motorola Moto G22 ha tutte le carte in regola per offrire ottime prestazioni. Lo smartphone può contare su di un display da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 90 Hz e sul SoC MediaTek G37 supportato da 4 GB di memoria RAM e da 64 GB di storage.

Da notare anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh che garantisce un’autonomia al top. C’è anche una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Il Motorola Moto G22 è Dual SIM e può contare su Android 12 di serie. Lo smartphone è disponibile in due versioni, Cosmic Black e Iceberg Blue.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Motorola Moto G22 al prezzo scontato di 129 euro. Per chi è alla ricerca di uno smartphone economico e completo, con l’obiettivo di spendere meno di 150 euro (sia per uso base che per avere un muletto sempre pronto all’uso), quest’offerta è davvero ottimale.

Lo smartphone di Motorola ha tutti gli elementi giusti, in rapporto al prezzo, per offrire prestazioni superiori ai diretti concorrenti ed anche rispetto a molti smartphone di fascia superiore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.