Motorola moto g22 e g71 5G in Italia: SUPER promo Amazon (da 179€)

Sbarcano oggi ufficialmente in vendita in Italia i nuovissimi Motorola moto g22 e g71 5G. Per l'occasione, su Amazon è possibile approfittare di un'interessante promozione di lancio che ti permette di portare a casa uno smartphone di ultima generazione, di un brand storico, a prezzo più che concorrenziale.

Scegli il tuo preferito e approfittane subito, spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Motorola moto g22 e g71 5G in Italia: ottima promo di lancio

Il primo, medio di gamma, è moto G22. Uno smartphone perfetto per l'uso quotidiano, che non manca di avere un display da 6,5″ con refresh rate a 90Hz per un'esperienza d'uso sempre fluida.

Sotto la scocca, il processore MediaTek Helio G37, affiancato da 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione. Il sistema operativo al lancio è già Android 12. L'autonomia energetica è garantita invece da una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida Turbo Power. Sul posteriore, un comparto fotografico con 4 sensori, con il principale da 50MP in grado di realizzare ottimi scatti.

Con le promozioni del momento, puoi portarlo a casa a 179,90€ invece di 219,90€.

Il secondo modello, più avanzato, è moto g71 5G. Come il nome suggerisce, questo dispositivo supporta la connettività ultraveloce, dove disponibile, grazie alla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 695. Il SoC è affiancato da 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione.

Anche in questo caso, degna di nota l'autonomia energetica, che conta su una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W.

Il suo display non passa inosservato. Si tratta di un pannello OLED da 6,5″ con risoluzione FHD+. Sul posteriore, un comparto fotografico avanzato, composto da 3 sensori, con il principale da 50MP.

Il nuovo device adesso puoi portarlo a casa a 299,90€ invece di 339,90€.

Insomma, due nuovi interessanti smartphone. Ti ricordo che Motorola moto g22 e g71 5G saranno in promo lancio su Amazon per un periodo limitato o fino a esaurimento anticipato delle scorte. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.