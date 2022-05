Motorola Moto G22, batteria INFINITA a un prezzo strabiliante (-27%)

Se sei stanco di dover camminare con il powerbank sempre in mano perché il tuo smartphone ormai non riesce a garantirti nemmeno mezza giornata di utilizzo, prendi al volo questa incredibile offerta di Amazon per l’ottimo Motorola Moto G22.

Il battery phone della casa alata è in fortissimo sconto su Amazon e ti arriva a casa già domattina ad appena 159€; a questo prezzo è quasi impossibile trovare di meglio, soprattutto considerando l’ottima scheda tecnica del device.

Motorola Moto G22 è in offerta su Amazon con il 27% di sconto: prendilo subito

Motorola Moto G22 monta un bel display da 6.55 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz: gli angoli di visuale sono ottimi e l’esperienza di utilizzo è eccellente in ogni situazione, anche durante il gaming. Sotto la scocca trova posto un processore octa core di nuova generazione con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio interno per darti modo di installare tutte le applicazioni che vuoi, mentre la batteria da 5000 mAh è sempre a tua disposizione per permetterti di utilizzare il telefono per tutto il giorno senza alcune preoccupazione.

Lo smartphone di Motorola è un campione anche per quanto riguarda il modulo fotografico principale con quattro fotocamere: il sensore principale da 50 MP è pensato per scattare foto e registrare video ad alta risoluzione anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Cosa stai aspettando? Acquista subito il buon Motorola Moto G22 per ricevere a casa in appena 1 giorno un device che ti saprà garantire una incredibile esperienza di utilizzo in ogni situazione. Dimenticati il powerbank a casa senza più temere di restare senza batteria nel bel mezzo della giornata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.