Motorola Moto G22: a meno di 140€ è un BEST BUY

Se state cercando uno smartphone supereconomico e non sapete cosa comprare, vi vogliamo consigliare il Motorola Moto G22, un device che ci è piaciuto sin dal suo debutto avvenuto pochi mesi fa. Il terminale è stato in grado di ricevere sin da subito, un’ottima accoglienza e questo ci fa ben sperare sulle sue potenzialità. Anche noi abbiamo testato e abbiamo contastato che per la cifra a cui viene venduto è un super Best Buy. Infatti, si può portare a casa a 138,18€ Al posto di 219 €. Il risparmio è pari al 37% sul prezzo di listino, con spedizione gratuita e consegna celere già entro domani, se ordinate entro poche ore.

Inutile dirvi che questo è un medio gamma davvero unico, con ben quattro fotocamere sul posteriore, flash LED, batteria super capiente che vi garantirà un giorno e mezzo di utilizzo intenso, supporto al dual Sim e molto altro ancora.

Motorola Moto G22: perché comprarlo?

Lo smartphone in questione è davvero un eccellente medio gamma che, grazie agli sconti di Amazon, si porta a casa a poco meno di 140 €. Abbiamo toccato il minimo storico per questo dispositivo. Perché ve lo consigliamo? Semplice: perché ha tutto quello che serve per essere sempre pronti ad affrontare il quotidiano.

Citiamo infatti il meraviglioso comparto fotografico composto da quattro sensori, il cui principale vanta 50 megapixel di risoluzione: foto magnifiche anche quando la luce è poca. La batteria assicura giornate di uso intenso senza alcun problema, grazie anche alla turbo Power (la ricarica rapida) che dona al gadget la carica in pochi minuti. Lo schermo da 6,5“ a 90 Herz risulta sempre super fluido; la risoluzione è HD+ e garantisce una fluidità e mi hai detto dei contenuti impagabile.

Internamente troviamo 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna che si possono espandere con la micro SD. Il processore invece è il MediaTek Helio G37, un SoC octacore potentissimo che risponde sempre velocemente ad ogni operazione.

Insomma, se non vi abbiamo ancora convinto, vi segnaliamo che nella confezione troverete anche una pratica cover in silicone per proteggere il telefono. E se avete due Sim, potrete inserire in questo dispositivo senza alcun problema. Cosa volere di più? A 138,18€ è un Best Buy, ma fate in fretta perché non sappiamo quanto durerà lo sconto. Motorola Moto G22 è disponibile in Cosmic Black e in Iceberg Blue.

