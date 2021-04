Motorola Moto G20 è ufficiale. Il battery phone economico si potrà comprare anche in Italia a un prezzo decisamente interessante. Ecco cosa offre.

Motorola Moto G20 ufficiale: i dettagli

Un design sobrio ed elegante, che racchiude una scheda tecnica interessante. Il display è un pannello da 6,5″ con risoluzione HD+. Un pannello IPS TFT con refresh rate 90Hz.

Il processore è l’Unisoc T700, supportato da 4GB di RAM e 64/128GB di storage interno espandibili tramite microSD fino a 1TB. L’autonomia energetica è garantita da una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 10W.

Quanto alle doti fotografiche, non c’è male, assolutamente. Sul posteriore, quattro sensori: al principale da 48MP ne è affiancato uno da 8MP ultra grandangolare, uno da 2MP per le macro e un ultimo – sempre da 2MP – di profondità. La selfie camera è invece da 13MP.

Al lancio, il dispositivo è già equipaggiato con Android 11. Come anticipato, Motorola Moto G20 sarà disponibile in vendita in Italia da fine aprile al prezzo di 169,90€ per l’edizione con 4GB di RAM e 64GB di storage interno. L’unica colorazione disponibile sarà il Breeze Blue.

Motorola

Smartphone