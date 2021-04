Le specifiche e i rendering del Motorola Moto G20 sono trapelati in rete ancora una volta; secondo quanto si ipotizza, probabilmente il dispositivo verrà lanciato molto presto nei mercati internazionali.

Motorola Moto G20: le specifiche tecniche

Motorola ha recentemente lanciato gli smartphone Moto G60 e Moto G40 Fusion in India. Rapporti precedenti hanno rivelato che il Moto G20 è prossimo alla sua presentazione. I dettagli dello smartphone sono già comparsi in recenti rapporti ma ora, grazie ad una nuova fuga di notizie, conosciamo ancora una volta le specifiche e le immagini del nuovo budget-phone del colosso della casa alata.

Un nuovo tweet di Nils Ahrensmeier di TechnikNews afferma che il terminale avrà un display capace di supportare la risoluzione IPS HD + da 6,5 ​​pollici e disporrà di una struttura resistente agli schizzi IP52. La tacca a goccia sul display funge da casa per il suo snapper selfie da 13 megapixel.

Moto G20:

– 6.5“ IPS HD+

– Unisoc T700

– 48 MP , f / 1.7 (wide), 1 / 2.0 ", 0.8μm , AF, LED Flash

– 8 MP , f / 2.2, (ultrawide), 1 / 4.0 ″, 1.12µm

– 2 MP , f / 2.4, (macro)

– 2 MP , f / 2.4, (depth)

– 13 MP Front

64 GB and 4 GB Android 11

Il modulo delle lenti posteriori indica una fotocamera principale da 48 megapixel con apertura f / 1.7 e il supporto per l’autofocus, un obiettivo ultrawide da 8 megapixel, una macro da 2 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. Il telefono funziona con il sistema operativo Android 11.

Il chip Unisoc T700 alimenta il dispositivo con 4 GB di RAM. Ha una memoria nativa di 64 GB. La perdita non menziona la presenza di uno slot per schede microSD. Il dispositivo è supportato da una batteria da 5.000 mAh che non sembra supportare la ricarica rapida.

Il Moto G20 sembra mancare di uno scanner di impronte digitali. È dotato di un pulsante dedicato per accedere all’Assistente Google e dispone anche di un jack audio da 3,5 mm. Non ci sono parole sul prezzo del dispositivo. La fonte afferma che il G20 sarà disponibile in due colorazioni: Sky Blue e Rosa Flamingo. Il suo prezzo di vendita dovrebbe aggirarsi attorno ai 148,07 euro in Europa.

