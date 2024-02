Motorola moto g14: c'è una SUPER OCCASIONE da cogliere al VOLO

Hai bisogno di uno smartphone economico senza rinunciare alla qualità? Motorola moto g14 è perfetto e sai perché? Solo per oggi e solo per qualche ora puoi acquistarlo su Amazon all’incredibile prezzo di 149,90 euro. Un prezzo fantastico per un dispositivo completo, dalla batteria generosa e che ti soddisferà in ogni aspetto.

Motorola moto g14 in offerta: la scheda tecnica

Il Motorola moto g14 è dotato di uno schermo Full HD+ da 6,5 pollici che ti offre un’esperienza visiva straordinaria con immagini cristalline e colori vividi. La memoria interna da 256GB è più che sufficiente per conservare foto, video, musica e app senza preoccuparti di esaurire lo spazio di archiviazione: e in ogni caso puoi espanderla fino a 1TB con una scheda microSD.

Molto interessante è il sistema avanzato di fotocamere da 50 MP che ti consente di catturare immagini incredibilmente dettagliate sia di giorno che di notte. Con l’obiettivo Macro Vision dedicato, puoi avvicinarti ai tuoi soggetti per scattare foto dettagliate e artistiche in primo piano.

E come ti dicevamo all’inizio, la batteria è davvero generosa con una capacità da 5000mAh che ti permette di usare il telefono per una giornata intera se non addirittura oltre. La ricarica TurboPower ti permetterà poi di ricaricarlo in fretta.

Approfitta quindi di questo sconto lampo e portati subito a casa il tuo Motorola moto g14 a soli 149,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.