Motorola Moto G13: sta arrivando il telefono più economico dell'azienda

Il debutto del nuovo Motorola Moto G13 è dietro l’angolo. Ha appena ricevuto una serie di approvazioni da parte di vari enti per la certificazione, ma cosa sappiamo del device stesso? Cerchiamo di fare chiarezza.

Motorola Moto G13: cosa sappiamo?

Il nuovo midrange low-cost di Motorola avente il numero di modello XT2331 è appena strato approvato dal BIS indiano, dall’ente thailandese NBTC e dalla FCC. Questo significa che arriverà nei suddetti mercati ma potremmo vederlo anche in altri Paesi con il medesimo moniker (Moto G13). Verosimilmente, sarà super low-cost.

Motorola moto G13 receives the NBTC certification and the Indian BIS certification.#Motorola #MotoG13 pic.twitter.com/vlUFIajMDi — Mukul Sharma (@stufflistings) December 6, 2022

Dal sito della FCC scopriamo che il Moto G13 avrà una batteria da 5000 mAh con fast charge da 10W; si dice che questo possa essere il famigerato dispositivo di Motorola visto in passato con il nome in codice “Penang”. Inoltre, pare che esistano tre versioni dello stesso smartphone: una Plus, una 4G LTE e una 5G. Forse, solo quest’ultima variante arriverà in Nord America. Le altre due potrebbero essere riservate ai mercati emergenti con configurazioni basiche da 4+64 GB o 4+128 GB. Le colorazioni saranno due: Optical Silver e Basalt Blue.

Non di meno, si parla di un altro mediogamma prossimo al lancio: ha il numero di modello XT2335-3, è sempre di Motorola e pare che possegga uno schermo LCD da 6,5 pollici HD+, un SoC octa-core da 2,2 GHz, RAM fino a 12 GB e storage fino a 512 GB. Sarà un flagship killer o un midrange? Ci sarà una batteria da 5000 mAh, una selfiecam da 8 Mpx, due camere da 50+2 Mpx e fingerprint laterale. Non sappiamo quando verrà lanciato in Asia e nel resto del mondo.

Intanto, vi segnaliamo che Motorola Moto G22, uno dei Best Buy del momento, si trova a soli 137,98€ con spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo. Se lo ordinate oggi, sarà a casa vostra entro domani, mercoledì 7 dicembre, ma siate veloci. Potrebbe andare a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.