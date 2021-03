Moto G10 è uno dei nuovi budget phone annunciati da Motorola. Il telefono si presenta con un grande schermo risoluto da 6,5 pollici, un processore octa-core di ultima generazione, tanto storage a bordo e un’autonomia incredibile. Oggi, grazie alla promo del giorno presente su Amazon, si porta a casa a soli 179,90€. Il dispositivo è venduto e spedito da Amazon e gode della possibilità di acquisto mediante il servizio CreditLine di Cofidis.

Motorola Moto G10: perfetto per tutti

Motorola Moto G10 è uno smartphone di fascia mediobassa che vanta features all’avanguardia e che riesce a soddisfare le esigenze di tutti. In primo luogo troviamo una batteria da ben 5000 mAh che assicura ore ed ore di autonomia. Il telefono può durare anche due giorni consecutivi con una singola carica. Non manca neppure la fast charge con la tecnologia TurboPower sviluppata dall’azienda.

Il processore è una CPU Snapdragon 460 di Qualcomm; parliamo di un chip octa-core con frequenza di clock pari a 1,8 GHz che farà girare il device sempre fluido e senza lag. All’interno troveremo ben 4 GB di memoria RAM abbinata a storage veloci da 128 GB, ulteriormente espandibili mediante microSD.

Il display è un’unità MaxVision da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate da 90 Hz. Non di meno, è certificato per resistere all’acqua e alle intemperie grazie alla classificazione IP68. Posteriormente troviamo quattro fotocamere con sensore principale da 48 Megapixel e AI (intelligenza artificiale) per il riconoscimento delle scene. Anteriormente invece, è presente una selfiecam per autoscatti e videochiamate, incastonata in un notch a goccia.

Motorola Moto G10 è un ottimo mediogamma dalle alte prestazioni e dal prezzo contenuto; non dimenticate che in confezione troverete anche una cover protettiva in omaggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

