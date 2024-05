Motorola Moto G04 in offerta ad un prezzaccio: tuo a meno di 90€

Il Motorola Moto G04 è un ottimo smartphone entry-level: offre un’esperienza smartphone solida e affidabile a un prezzo estremamente conveniente. In assoluto uno dei migliori smartphone sotto i 100€. Oggi è in offerta su Amazon ad appena 89,73€.

Equipaggiato con un display IPS LCD da 6,6 pollici con risoluzione HD+ (1612 x 720 pixel) e un refresh rate di 90Hz, questo smartphone garantisce una visualizzazione fluida e chiara per le attività quotidiane come la navigazione web e la riproduzione di video.

Sotto il cofano, il Moto G04 è alimentato dal processore Unisoc T606, abbinato a 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Questo hardware sa il fatto suo nell’uso quotidiano, come la navigazione, social media, messaggistica e streaming video.

La batteria da 5000mAh è uno dei punti di forza del Moto G04, fornendo un’autonomia di oltre un giorno con un uso normale. Supporta anche la ricarica rapida da 15W, sebbene venga fornito con un caricatore da 10W nella confezione.

Il comparto fotografico include una fotocamera posteriore da 16MP con intelligenza artificiale per migliorare le immagini. Le foto scattate in condizioni di buona illuminazione sono di buona qualità, con colori vivaci e dettagli nitidi.

Se stai cercando uno smartphone affidabile sotto i 100€, ti suggerisco di puntare proprio sul Moto G04 in forte sconto. Non rimane ancora molto tempo per acquistarlo a questo prezzo: l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.