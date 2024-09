Motorola Moto G Stylus 5G 2025 trapela in questa prima immagine

Motorola Moto G Stylus 5G 2025 è già in fase di sviluppo, nonostante il modello del 2024 sia stato lanciato solo di recente, per la precisione durante il mese di maggio.

Grazie ai colleghi di Androidheadlines, possiamo mostrarvi la prima immagine del futuro smartphone Motorola, che si distingue per un design molto simile al diretto predecessore. Alcune modifiche interessanti sono evidenziabili soprattutto nella zona posteriore, dove l’isola della fotocamera cresce per per ospitare un maggior numero di sensori.

Motorola Moto G Stylus 5G 2025: cosa sappiamo

Il design del Motorola Moto G Stylus 5G 2025 mantiene linee pulite e bordi piatti, con una leggera curvatura sui lati. Anche il display frontale è piatto, con cornici sottili ma non perfettamente uniformi, e la fotocamera anteriore è posizionata in un foro centrale nella parte in alto dello schermo. I pulsanti fisici per il volume e l’accensione si trovano sul lato destro del dispositivo, mentre lo slot per la scheda SIM è rintracciabile lungo il lato sinistro.

Sul retro, oltre al modulo della fotocamera, trova spazio il logo Motorola e, anche in questo caso, il telefono mantiene un aspetto “flat”. La caratteristica distintiva del dispositivo, ossia l’immancabile stilo, sarà ancora una volta parte integrante dell’equipaggiamento tecnico e verrà posizionata nella zona inferiore, come per i modelli precedenti, da dove sarà possibile estrarla in base alle esigenze dell’utente.

Nonostante il design sia già stato rivelato, le specifiche complete di Motorola Moto G Stylus 5G 2025 non sono ancora note. Basandoci però sul prezzo del modello attuale, possiamo aspettarci che anche questo nuovo smartphone rientrerà nella fascia economica del mercato, come è consuetudine per tale linea di prodotti. L’unica informazione confermata è il nome in codice “Houston“.

Il lancio del Motorola Moto G Stylus 5G 2025 è previsto per la metà del prossimo anno, a meno che l’azienda decida di anticipare i tempi.