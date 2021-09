Motorola Moto G Pure: l'entry level TOP dal prezzo LOW-COST

Secondo quanto riferito, Motorola si sta preparando a lanciare due nuovi telefoni entry-level denomianti Moto G Pure e Moto E40.

Motorola Moto G Pure e E40: facciamo il punto

All'inizio di questa settimana, il noto tipster Steve Hemmerstoffer ha condiviso un rendering ufficiale del primo modello. Ora, il leakster Evan Blass ha mostrato un nuovo rendering dello smartphone in questione e allo stesso tempo, l'insider Sudhanshu Ambhore ha svelato nuovi rendering del Moto E40 prossimo al debutto.

Il nuovo render del Moto G Pure ci suggerisce che il device sarà dotato di un display con notch a goccia con un mento abbastanza spesso. Il pannello posteriore del dispositivo dovrebbe presentare una configurazione verticale a doppia fotocamera. Il batwing Motorola disponibile sul retro del telefono funzionerà anche come scanner di impronte digitali, as usual. Il bordo destro del telefono presenterà un bilanciere del volume e il tasto per l'accensione e spegnimento del device stesso.

Le immagini viste in precedenza del device ci suggeriscono che questo sarà dotato di una porta USB-C e di un jack audio da 3,5 mm. Si ipotizza che possa arrivare in ​​due colorazioni: Electric Graphite e Lagoon Green. Dovrebbe arrivare con specifiche come il display AMOLED da 6,5 ​​pollici, chip Helio G25 o G35, 3 GB di RAM, 32 GB di spazio di archiviazione, sistema a doppia camera così ripartito (48 megapixel + 2 megapixel), snapper selfie da 5 megapixel e una batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica da 10 W.

Il Moto E40 invece, dovrebbe essere dotato di un display IPS LCD HD+ 90Hz da 6,5 ​​pollici, chipset Unisoc T700, 4 GB di RAM, 64 GB di spazio di archiviazione, Android 11 Go Edition e di una batteria da 4.000 mAh con ricarica da 10 W.

Moto E40 press renders & full specs:



-6.5″, IPS LCD, 1600 x 720, 20:9, 90Hz

-UNISOC T700

-48MP Main (f/2.0) + 2MP Macro (f/2.4) + 2MP Depth (f/2.4)

-8MP Front (f/2.2)

-4GB+64GB

-4000mAh, 10W

-Android 11 Go

(1/2) pic.twitter.com/HbFKFrZCZk — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) September 24, 2021

L'E40 ha una snapper selfie da 8 megapixel e una tripla lente così ripartita: 48 megapixel + 2 megapixel (macro) + 2 megapixel (profondità). Il telefono offre altre specifiche premium come lo scanner di impronte digitali, un jack audio da 3,5 mm, una porta USB-C, il pulsante Google Assistant, la certificazione IP52, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 e GPS. Misura 165,08 x 75,64 x 9,14 mm e pesa 198 grammi. È probabile che abbia un costo inferiore a € 200 in Europa.