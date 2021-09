Motorola Moto G Pure sta arrivando, ecco come sarà (VIDEO)

Il prossimo telefono di Motorola si chiama Moto G Pure; diamo oggi una rapida occhiata a quello che sarà il suo design ufficiale grazie a dei render video trapelati.

Motorola Moto G Pure: cosa sappiamo?

La serie Moto G è probabilmente la linea di smartphone più popolare del colosso della casa alata. Solo quest'anno sono stati annunciati più di sette nuovi terminali facenti parte di questa serie, alcuni con modulo LTE, altri con modem 5G.

L'OEM cinese non ha ancora finito però; l'anno è ancora lungo e una recente indiscrezione ha appena rivelato nuovi dettagli sul futuro mediogamma prossimo al debutto.

Il Moto G Pure è uno telefono con un bufget e specifiche da terminale di fascia media. Ha anche un'estetica simile a quella del Moto E, la proposta super low-cost della compagnia. Questo è quanto si evince dai rendering forniti da Steve Hemmerstoffer alias OnLeaks in collaborazione con il blog Zouton.

Come si vede nelle immagini e nel video, il Moto G Pure includerà un display con una tacca a goccia e un mento più grande della media. Sul retro del telefono invece, ci saranno sono due ottiche e uno scanner di impronte digitali. Non mancherà un jack audio nella parte superiore la una porta USB-C per la ricarica veloce del device.

Per quanto riguarda le sue specifiche, il G Pure avrà un display da 6,5 ​​pollici AMOLED. Motorola inserirà un SoC MediaTek Helio G25 coadiuvato da 3 GB di RAM e 32 di storage.

La fonte riporta che i primi prototipi del telefono disponevano di un chipset Helio P22 prima che Motorola decidesse di passare all'Helio G25 per avere prestazioni migliori.

Per quanto riguarda le fotocamere, siamo sorpresi che Motorola non stia inserendo una lente da 50 Megapixel sulla back cover. La main camera infatti, dovrebbe essere di “soli” 48 MPX, abbinata ad un sensore da 2 Mega e da una selfiecam da 5 MPX. Il resto delle specifiche include una capacità della batteria di 4000 mAh, il supporto per la ricarica da 10 W e un microfono dedicato per la cancellazione del rumore. Un elenco di Geekbench ha già rivelato che eseguirà Android 11 out of the box.

Il Moto G Pure sarà disponibile in Electric Graphite e Lagoon Green quando verrà lanciato nella seconda settimana di ottobre in Nord America. Si dice che il suo prezzo al dettaglio sia compreso tra $ 300 e $ 350. Non sappiamo se e quando arriverà in Europa.