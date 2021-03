Motorola Moto G Pro è in offerta su Amazon a soli 179,90€. Il ribasso del 46% corrisponde a uno sconto effettivo di 153,30€ che rende il costo di questo smartphone pressoché dimezzato. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Qualità/prezzo assicurato: Motorola Moto G Pro e le sue specifiche

Dal design lineare ed elegante reso ancora più accattivante dalla colorazione Mystic Indigo, Motorola Moto G Pro non passa inosservato.

Il display Full HD+ da 6.4 pollici con risoluzione 1080×2300 pixel rende l’esperienza visiva immersiva nonostante le cornici non siano totalmente trascurabili.

Dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 665 a 2 Ghz che viene abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, questo smartphone di fascia media è veloce e dinamico. La memoria è espandibile fino a 512 GB attraverso una MicroSD.

Spicca l’apparato fotografico composto da una tripla fotocamera posteriore con lente principale da 48 MP. Sono presenti anche due altre lenti per scattare in modalità Pixel Macro e ultra grandangolare. Ammontano a 16 i megapixel della fotocamera anteriore dedicata ai selfie.

Anche la batteria è degna di nota: grazie ai suoi 4000mAh garantisce un’autonomia quotidiana. Il caricamento, inoltre, avviene in modalità TurboPower da 15 W.

Tra le caratteristiche sono da citare il lettore d’impronte digitali posteriore, il design idrorepellente, la presenza di un Jack audio e la tecnologia NFC.

Questo smartphone è Dual SIM e supporta la connettività 4G. Nel caso in cui si volessero utilizzare due SIM non è possibile inserire la microSD per l’espansione della memoria.

