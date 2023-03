Motorola Moto G Power (2023) avvistato online: cosa aspettarci?

Il nuovo midrange premium di Motorola, il famigerato Moto G Power (2023), è appena stato avvistato in alcuni rendering online. Sono emerse anche le caratteristiche tecniche e la presunta scheda tecnica. Cerchiamo di fare il punto di cosa aspettarci dal suddetto midrange.

I fan del marchio americano di proprietà di Lenovo attendono il rilascio del nuovo smartphone della linea Moto G Power; il device sarà l’erede del Moto G Power (2022) rilasciato nel corso dell’autunno del 2021. La compagnia deve ancora annunciare una data di lancio ufficiale ma, intanto, sono emersi i primi rendering esclusivi che ci fanno capire come sarà la sua estetica.

Motorola Moto G Power (2023): ecco tutto quello che sappiamo

Cerchiamo di fare un po’ di ordine: il nuovo Moto G Power (2023) avrà uno schermo da 6,5 pollici con foro al centro del pannello. Posteriormente invece, troveremo un modulo fotografico composto da tre lenti e un flash LED. Non mancherà il classico batwing con logo del brand, ma non fungerà da fingerprint. Il lettore per le impronte sarà posto a destra, come sempre, nel pulsante di accensione e spegnimento, sotto i tasti del volume.

Sotto la scocca, sul frame inferiore, ci sarà la porta USB Type-C, il buco jack audio da 3,5 mm, ottimo per chi possiede le cuffie cablate, un microfono e la griglia dello speaker. Il vano SIM invece, sarà allocato a sinistra.

Giusto come remind me, il Moto G Power (2022) presentava un SoC MediaTek Helio G37 coadiuvato da 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, batteria da 5000 mAh, main camera da 50 Mpx e selfiecam da 8 Mpx.

