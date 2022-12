Motorola Moto G Play (2023) UFFICIALE: nuovo midrange con batteria esagerata

Motorola ha appena tolto i veli al nuovissimo midrange Moto G Play (2023). Si tratta di uno smartphone pensato per la fascia media del mercato, dotato di processore MediaTek Helio G37, di una super batteria da 5.000 mAh e non solo. Al momento è stato commercializzato solo negli Stati Uniti e in Canada, ma non è escluso che possa arrivare anche da noi in Europa.

Torniamo indietro nel tempo: l’anno scorso l’OEM americano di proprietà di Lenovo aveva annunciato il Moto G Play (2021) nel mercato USA. Si trattava di un telefono con modem 4G LTE molto economico, avente specifiche da entry level e un prezzo di vendita contenuto. Ora ha appena presentato il modello erede; ma quali sono le sue caratteristiche?

Motorola Moto G Play (2023): le specifiche tecniche

Il nuovo telefono di fascia media di Motorola presenta un design curvo; sia il pannello che la back cover presentano delle curvature. Il display è un’unità LCD IPS TGT da 6,5 pollici con risoluzione di 1600 x 720 pixel e refresh rate di 90 Hz. C’è un piccolo foro per la selfiecam e un mento di dimensioni più generose; le cornici sono tuttavia contenute.

Posteriormente troviamo una configurazione con tre sensori e un flash LED, il tutto incastonato in un’isola rettangolare. L’ottica principale presenta una risoluzione di 16 megapixel ed è coadiuvata da un obiettivo macro da 2 Mpx e da un ulteriore sensore da 2 Mpx per la profondità. La camera frontale è da 5 Mpx. Non mancano features software come l’AI, l’Auto Stile Capture, lo Smart Composition e il Dual Capture.

Sotto la scocca batte un cuore MediaTek Helio G37 (non più lo Snapdragon 460 di Qualcomm) abbinato a 3 GB di RAM e a 32 GB di memoria interna, il tutto espandibile mediante microSD. Arriva con una batteria da 5000 mAh che si ricarica a 10W e presenta Android 12 all’interno. Il fingerprint è posto sulla back cover, incastonato nel logo dell’azienda. Il dispositivo è certificato IP52 e ha anche un jack audio per le cuffie da 3,5 mm. Arriverà sugli scaffali a partire dal 12 gennaio 2023 ad un costo di 169,99 dollari.

