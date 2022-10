Motorola Moto G Play (2022): ecco quale sarà il suo design

In queste ore sono emersi i primi rendering e le specifiche tecniche relative al futuro smartphone di fascia media di Motorola. Si chiamerà Moto G Play (2022) e avrà uno schermo da 6,5 pollici, un processore Helio G37 di MediaTek e molto altro ancora.

Come molti di voi sapranno, il Moto G Play è sempre stato un dispositivo super low cost del brand americano di proprietà di Lenovo. Ora la compagnia pare che voglia rilasciare una nuova iterazione entro la fine dell’anno. I rumors su questo device si fanno sempre più frequenti, anche se dobbiamo ricordarvi che se volete spendere poco c’è già il Moto G22 su Amazon a soli 129,99€ con spese di spedizione incluse nel prezzo.

Motorola Moto G Play (2022): le caratteristiche

Grazie alle informazioni condivise da Evan Blass e dal portale indiano di 91mobiles, ora scopriamo quale sarà l’estetica del suddetto prodotto. Rispetto al passato ci saranno grossi cambiamenti alla sua estetica. L’isola fotografica è stata ridisegnata e riposizionata in alto a sinistra e non più al centro. I sensori sono tutti allineati in verticale.

Non vediamo più la selfiecam incastonata in un gotch ma in un foro posto al centro del pannello. Tutto risulta essere più alla moda e leggero, anche se il mento è sempre molto spesso. Il display è un pannello LCD IPS da 6,5 pollici avente risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel). C’è uno snapper principale da 16 Megapixel, una lente macro da 2 Mpx, un sensore aggiuntivo da 2 Mpx e una selfiecam al seguito da 5 Mega.

Sotto la scocca troviamo il processore Helio G37 di MediaTek con GPU IMG PowerVR GE8320, il tutto coadiuvato da 3 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Una batteria da 5000 mAh con ricarica (lenta) da 10W completerà il tutto. Ci sarà Android GO Edition o Android completo? Staremo a vedere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.