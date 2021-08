Motorola Moto G 5G è in offerta su eBay a soli 169,99 euro. Il ribasso del 54% fa calare il suo prezzo di listino drasticamente e vi fa risparmiare quasi 200 euro in una volta sola. Le spedizioni sono rapide in tutta Italia.

Motorola Moto G 5G: caratteristiche principali

Qualora decideste di sperimentare le connessioni 5G di nuova generazione, ma non aveste intenzione di spendere molti soldi, allora siete nel posto giusto. Con un display da 6,7 pollici, potete godervi qualsiasi contenuti alla massima risoluzione possibile proprio perché il Full HD+ è un valore aggiunto che non dovete assolutamente sottovalutare.

Grazie alla sua scheda tecnica, questo dispositivo merita una nota di merito. Infatti trovate un processore Qualcomm che viene abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di storage espandibili per il massimo della velocità.

Ottimo anche il comparto fotografico con cui potete scattare fotografie in più modalità. Con il sensore principale da 48 megapixel sprigionate la vostra creatività con foto di qualità superiore. Vero punto di forza, però, è la batteria che non solo ha un'autonomia che può arrivare fino a due giorni di utilizzo, ma si alimenta con ricarica rapida TurboPower 20 così siete sempre sul pezzo ovunque vi troviate.

Motorola Moto G 5G è quindi acquistabile su eBay a soli 169,99 euro e a questo prezzo è praticamente un regalo. L'affidabilità è garantita da un feedback del 100% su più di 58mila recensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone